Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a dönüş: Gülerek karşılık verdi

Manchester United'ın yıldız orta sahası Bruno Fernandes Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir harekete imza attı. Bu hareket sosyal medyada büyük ses getirdi.

Manchester United forması giyen Portekizli yıldızın, bir taraftarın transfer teklifine verdiği reaksiyon sosyal medyada büyük ses getirdi.

BONSERVİS BEDELİ TRANSFERE ENGEL OLDU

Yaz transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldız için resmi girişimlerde bulunmuştu. Manchester United'da forma giymeye devam eden tecrübeli futbolcu Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakmasına rağmen süreç olumlu sonuçlanmadı.

İngiliz ekibinin yıldız oyuncu için talep ettiği yüksek bonservis bedeli, bu transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıktı.

MİLLİ MAÇTA SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Transfer dönemi kapanmış olsa da sarı-kırmızılı taraftarların Portekizli oyuncuya olan ilgisi devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Norveç arasında oynanan karşılaşmada, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan ve maçı saha kenarından takip eden Bruno Fernandes, tribünlerdeki bir Türk futbolseverin seslenişiyle karşılaştı.

Karşılaşma esnasında yedek kulübesinin yakınlarında bulunan oyuncuya bir Galatasaray taraftarı, İngilizce olarak sarı-kırmızılı ekibe katılması yönünde çağrıda bulundu.

PORTEKİZLİ YILDIZIN TEPKİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kendisine yönelik yapılan bu transfere davet çağrısını duyan Bruno Fernandes, taraftarın bu hareketine gülümseyerek karşılık verdi.

Portekizli yıldızın bu samimi anları, tribündeki taraftarlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan görüntüler, Galatasaray taraftarları arasında en çok konuşulan ve paylaşılan konular arasına yerleşerek transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.