Rıdvan Dilmen'den şaşırtan maç tahmini

Eski milli oyuncu Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TV8 ekranlarında Galatasaray'ın mevcut durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı ekibin kadro yapısı, orta saha kurgusu ve bazı oyuncuların performansları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"4 BÜYÜKLER AVRUPA'DA"

Dilmen, sezonun yoğun fikstüründe geniş kadro kalitesinin belirleyici olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beni Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri ilgilendirmiyor. Hangi takımın 20 kişilik havuzu iyiyse o beni ilgilendiriyor. Çünkü bu 4 büyük takım da Avrupa'da mücadele edecek."

"ŞAŞIRTAN TAHMİN"

Sarı-kırmızılı takımın orta saha düzenine değinen deneyimli yorumcu, Yunus Akgün'ün farklı bölgelerde kullanılmasına da dikkat çekti ve şaşırtan bir tahminde bulundu:

"Yunus Akgün'ün daha çok orta sahaya yardıma gelmesi gerekiyor. Hadi Barcelona maçında 10 numara oynat bakalım topu veriyorlar mı? Galatasaray'ın en başarılı olduğu maçlar Lemina, Torreira ve Sara'nın oynadığı maçlardır."

OSIMHEN'E ELEŞTİRİ

Victor Osimhen'in sakatlık süreçleri ve milli takım tercihleri konusunda eleştirilerde bulunan Rıdvan Dilmen, yıldız futbolcunun daha dikkatli davranması gerektiğini savundu.

"Osimhen'in transfer maliyeti ne kadar? 150 milyon euro. 34 lig maçında sadece 19 maça çıkmış. Senin sakatlığın yok mu? Neden Nijerya'ya gidiyorsun? Burada insanlar sana sevgi gösteriyor, bağrına basıyor. Sen oraya gitmeyeceksin. İstanbul'da çalışacaksın."

Dilmen ayrıca sakatlık problemi yaşayan diğer oyunculara da değinerek Asensio ve Lemina'nın da yeterli süreklilik sağlayamadığını söyledi.

"BU KEZ TRANSFER HAMLESİ GELMEDİ"

Galatasaray'ın geçmiş sezonlarda yaşadığı kötü sonuçların ardından yaptığı transferlere dikkat çeken Dilmen, bu sezon benzer bir tablo görmediğini ifade etti.

"Galatasaray, Beşiktaş'a 5-0 yenildikten sonra Osimhen'i getirmişti. Peşine başka transferler de geldi. Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi yine peşine transferler geldi. Ama bu kez öyle bir durum yok."

"LEAO HAZIR DEĞİL"

Kadrodaki bazı oyuncuların durumuna da değinen Dilmen, teknik heyetin tercihlerini eleştirdi.

"Mayıs ayında zaten yorgun ve 4 senelik şampiyonluğun bıraktığı mental yorgunluğun üzerine çok iyi transferler yapılmadı. Leao hazır değil, Batrakov'u hoca ilk 11 oynatmıyor."

Rıdvan Dilmen'in özellikle Barcelona maçı üzerinden yaptığı değerlendirmeler, Galatasaray'ın orta saha tercihleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Tecrübeli yorumcu, Avrupa'nın üst düzey takımlarına karşı daha dirençli ve dengeli bir orta saha yapısının tercih edilmesi gerektiğini savundu.