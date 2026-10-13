Bodrum FK 4 golle kazanmayı başardı
Sarıyer'e konuk olan Bodrum FK sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 15 puandaki Sarıyer, 8. sırada kaldı. 11 puana ulaşan Bodrum FK ise 13. sıraya yükseldi.
DETAYLAR
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yücel Büyük, Azad İlhan, Kerem Kalkan
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Erdi Dikmen, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva (Dk. 46 Poko), Tunahan Ergül (Dk. 46 Attamah), Thiam (Dk. 64 Doğan Can Davas), Eren Karadağ (Dk. 46 Furkan Gedik), Efecan Karaca, Eze
Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Yılmaz, Furkan Apaydın (Dk. 90 Emre Kaplan), Yusuf Sertkaya (Dk. 90 Loshaj), Moreira, Ege Bilsel (Dk. 90 Gashijani), Boran Başkan (Dk. 69 Mustafa Erdilman), Fernando (Dk. 27 Berkay Aslan), Aboubakar
Goller: Dk. 7 Yusuf Sertkaya, Dk. 15 ve 23 Aboubakar, Dk. 75 Berkay Aslan (Bodrum FK), Dk. 81 Doğan Can Davas (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 9 Furkan Apaydın, Dk. 56 Boran Başkan, Dk. 80 Ege Bilsel (Bodrum FK)