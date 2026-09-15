Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, beraberindeki Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGTV) icra kurulu üyeleri ile vakfa üye sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle birlikte Diyarbakır’a ziyarette bulundu.

Erdoğan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte dün eğitim-öğretim yılının ilk gününde Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Ziya Gökalp İlkokulu’nu gezdi.

Diyarbakır halkı ile sohbet de eden Erdoğan’ın yaptığı Galatasaray sohbeti gündem oldu.

''SÖZ VER GALATASARAY’I YENİN''

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Bilal Erdoğan, Amedspor taraftarı ile yaptığı konuşmada Galatasaraylıları kızdıracak açıklamada bulundu.

Amedspor’un Galatasaray’ı yenmesini isteyen Erdoğan, “Söz ver Galatasaray’ı yenin. Galatasaray daha önemli.” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede Bilal Erdoğan'ın videosunun altına binlerce yorum yaptı.

GALATASARAY – AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Amedspor’u Süper Lig’in 11. haftasında konuk edecek.

Mücadele, 8 Kasım Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak.

BİLAL ERDOĞAN FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bilal Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağına dair sorulan soruya yanıt vermişti.

Fenerbahçe Başkanlığına aday olmayacağını belirten Erdoğan, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok.Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok." demişti.