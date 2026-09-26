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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Kırık tespit edildi

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Yapılan açıklamada oyuncuda kırık tespit edildiği bildirildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Kırık tespit edildi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık olduğu belirlendi.

VALENCIA MAÇINDA SAKATLANDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Jeffries, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında dün İspanya temsilcisi Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlandı. 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlığa rağmen takımına katkı sağlamak adına fedakarlık göstererek maça devam etti.

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BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA: KIRIK TESPİT EDİLDİ

Müsabakanın ardından yapılan kontrollerde, DaQuan Jeffries’in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Açıklamada, "DaQuan Jeffries’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE BAŞLADI

Beşiktaş, EuroLeauge'nin ilk haftasında Valencia Basket'e 96-94 kaybetti ve turnuvaya yenilgi ile başladı.

Siyah-beyazlılar, ikinci maçta Maccabi Tel Aviv ile oynayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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