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Halk TV Spor Okan Buruk’tan radikal karar: Yıldız futbolcular yedeğe çekilecek

Okan Buruk’tan radikal karar: Yıldız futbolcular yedeğe çekilecek

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11’de radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk’tan radikal karar: Yıldız futbolcular yedeğe çekilecek

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-0 mağlup olan Galatasaray, milli araya oldukça moralsiz girdi.

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşısında alınan ağır yenilgi sonrası kadroda radikal değişiklik kararı aldı.

YILDIZ FUTBOLCULAR YEDEĞE ÇEKİLİYOR

TRT Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray’da Yunus Akgün orijinal mevkisi olan sağ kanata çekilecek.

Yunus Akgün’ün sağ kanada geçmesiyle birlikte Leroy Sane yedek kulübesinde oturacak.

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10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ BATRAKOV

Galatasaray’da bundan böyle 10 numara mevkisinin Aleksey Batrakov’un olacağı yazıldı.

Rus futbolcunun yerinin tekrar değiştirilmeyeceği ve ilk 11’de mutlaka forma giyeceği aktarıldı.

Sol kanatta Rafael Leao görev alacak. Böylelikle milli yıldız Barış Alper Yılmaz da Leroy Sane gibi yedek oturacak.

VICTOR OSIMHEN DÖNÜYOR

Milli ara sonrası Victor Osimhen’in de geri dönmesi bekleniyor.

Nijeryalı yıldız futbolcu, sakatlık ve ceza olmadığı sürece ilk 11’deki yerini kaybetmeyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
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