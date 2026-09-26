Okan Buruk’tan radikal karar: Yıldız futbolcular yedeğe çekilecek
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11’de radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-0 mağlup olan Galatasaray, milli araya oldukça moralsiz girdi.
Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşısında alınan ağır yenilgi sonrası kadroda radikal değişiklik kararı aldı.
YILDIZ FUTBOLCULAR YEDEĞE ÇEKİLİYOR
TRT Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray’da Yunus Akgün orijinal mevkisi olan sağ kanata çekilecek.
Yunus Akgün’ün sağ kanada geçmesiyle birlikte Leroy Sane yedek kulübesinde oturacak.
10 NUMARANIN YENİ SAHİBİ BATRAKOV
Galatasaray’da bundan böyle 10 numara mevkisinin Aleksey Batrakov’un olacağı yazıldı.
Rus futbolcunun yerinin tekrar değiştirilmeyeceği ve ilk 11’de mutlaka forma giyeceği aktarıldı.
Sol kanatta Rafael Leao görev alacak. Böylelikle milli yıldız Barış Alper Yılmaz da Leroy Sane gibi yedek oturacak.
VICTOR OSIMHEN DÖNÜYOR
Milli ara sonrası Victor Osimhen’in de geri dönmesi bekleniyor.
Nijeryalı yıldız futbolcu, sakatlık ve ceza olmadığı sürece ilk 11’deki yerini kaybetmeyecek.