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Beşiktaş'tan ilk galibiyet geldi: Moraller yükseldi

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında Gyrimot'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'tan ilk galibiyet geldi: Moraller yükseldi

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot ile karşı karşıya geldi.

İLK 11 TERCİHİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre X-BIONIC SPHERE'de basına kapalı oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar, kalede Emre Bilgin, savunmada Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile başladı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, orta sahayı Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan ve Ozan Sevim ile kurarken, hücum hattında Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu'na şans verdi.

Beşiktaş ikinci yarıda ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Semih Kılıçsoy ile sahada yer aldı.

Beşiktaş'tan ilk galibiyet geldi: Moraller yükseldi - Resim : 1

BEŞİKTAŞ 2 GOLLE KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken siyah-beyazlılar, ikinci devrede kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

GOLLER GENÇ FUTBOLCULARDAN GELDİ

Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçında gollerini genç futbolcular Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin attı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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