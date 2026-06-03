Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Amedspor'la anlaştı: İmzalar resmen atıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da sportif direktörlük görevine Serkan Reçber'in getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında, futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SEZON BİTER BİTMEZ BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Serkan Reçber son olarak Beşiktaş'ta görev yaptı. Sergen Yalçın'ın talebi üzerine futbol koordinatörlüğüne getirilen Serkan Reçber, sezonun sona ermesiyle birlikte görevinden ayrıldı.

İLK İŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Serkan Reçber'in ilk olarak yeni teknik direktör konusunda karar vermesi bekleniyor. Reis'le anlaşamayan Diyarbakır ekibi, Nenad Bjelica'yla görüşecek.