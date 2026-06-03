Amedspor Reis'le anlaşamadı: Trabzon'un eski teknik direktörüne talip oldu
Thomas Reis'le anlaşamayan Amedspor teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica'ya yöneldi. Hırvat teknik adam daha önce Trabzonspor'u da çalıştırmıştı.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da yeni sezon hazırlıkları öncesi teknik direktör arayışları devam ediyor.
REIS'LE ANLAŞAMADILAR
Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis'le görüşen Diyarbakır ekibi, mali şartlarda anlaşma sağlayamadı.
NENAD BJELICA'YA YÖNELDİLER
Yaşanan bu gelişmenin ardından diğer adaylara yönelen Amedspor yönetimi, teknik direktör Nenad Bjelica'yla temas kurdu. Tarafların kısa sürede bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
DAHA ÖNCE TRABZONSPOR'DA GÖREV YAPTI
Hırvat teknik direktör daha önce ligimizde Trabzonspor'u çalıştırdı. Bordo-mavililerin başında 16 maça çıkan 54 yaşındaki teknik adam, 1.50 puan ortalaması yakaladı.
UZUN SÜREDİR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Son olarak Dinamo Zabreb'de görev yapan Nenad Bjelica, 29 Aralık 2024 tarihinden beri kulüp çalıştırmıyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi