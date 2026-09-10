Beşiktaş'ta olağanüstü kararın sebebi belli oldu: Serdal Adalı pek çok isimle yollarını ayıracak
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurula gitmeye karar verdi. Adalı yönetimden 5-6 isimle yollarını ayırarak daha güçlü isimleri dahil etmeyi planlıyor.
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararı alındı.
BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM KARARI
Siyah-beyazlılar, 27 Eylül Pazar günü sandık başına gidecek, çoğunluk sağlanamaması halinde ise seçim tarihi 4 Ekim Pazar günü olacak.
Beşiktaş'tan seçim kararına dair yapılan açıklamada "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir" denildi.
6-7 İSİMLE YOLLARINI AYRILACAK
Ani gelen seçim kararının sebebi de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; Serdal Adalı, yönetimdeki 6-7 isimle yollarını ayırmak istiyor. Adalı yönetime temsil ve mali açıdan güçlü isimleri dahil etmeyi planlıyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi