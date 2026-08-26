Beşiktaş'ta Italiano Trossard'ı neden kadroya almadığını açıkladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e konuk olacak. Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HEDEF"

Deneyimli teknik adam konuşmasında "Buraya gelene kadar iki tane tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef bu. Yarın iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. İlk maçı kazandık ama dün de aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi. O yüzden kesin olarak bakamayız. Yarın sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız" dedi.

"POKU GERÇEK BİR KANAT OYUNCUSU"

Poku transferi için Italiano, "Poku, ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde iyi olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ve 23 yaşın altında bir oyuncu. Gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu. Cumadan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek" ifadelerini kullandı.

"0-0 GİBİ ÇIKACAĞIZ"

İlk maçı 3-0 kazanmaları hakkında Italiano, "Bir avantajımız var ama sanki 0-0 gibi çıkacağız" sözlerini sarf etti.

"TROSSARD'DA HAFİF BİR RAHATSIZLIK VARDI"

Trossard'ın kadroda olmamasına da değinen Italiano, "Trossard'da hafif bir rahatsızlık vardı. O yüzden kendisi yok. Yarın da %100'ünü verecek oyuncuları sahaya süreceğim" diye konuştu.