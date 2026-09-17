Beşiktaş'ta İlhan Fakılı sahneye çıktı: Attığı golle tarihe geçti
Beşiktaş'ın Olimpik Marsilya ile oynadığı maçta takımının tek golünü kaydeden İlhan Fakılı, golüyle tarihe geçti.
UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Olimpik Marsilya ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, 15. dakikada İlhan Fakılı'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
İLHAN FAKILI'DAN TARİHİ GOL
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan 20 yaşındaki genç futbolcu, siyah-beyazlı formayla resmi maçlardaki 3. golünü kaydetti.
Ayrıca İlhan Fakılı, Avrupa kupalarındaki ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.
AVRUPA'DAKİ EN GENÇ FUTBOLCULARDAN OLDU
İlhan Fakılı, Beşiktaş formasıyla Kasım 2024'ten bu yana Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu. (20 yaş 240 gün)
Beşiktaş'ta son isim, Malmö'ye gol atan Semih Kılıçsoy'du. (19 yaş 83)
GÜNEY BEYAZ, KUZEY SİYAH
Beşiktaş-Olimpik Marsilya mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar görsel şov oluşturdu.
Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarından dün yapılan "Yarın akşam Güney Tribün BEYAZ, Kuzey Tribün SİYAH giyiniyor!" çağrısına uydu.
Maça büyük ilgi gösteren ve Tüpraş Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.