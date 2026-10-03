Beşiktaş'ta bir günde 3 kritik gelişme: İbra borç ve ihraç kararı

Beşiktaş'ta kritik genel kurul geride kaldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda kulübün mali tablosu ve yönetimin faaliyetleri görüşülürken, Serdal Adalı yönetimi 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi için idari ve mali açıdan oyçokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı yönetim, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali açıdan oyçokluğuyla ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.

SERDAL ADALI'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda yaptığı konuşmada takımın performansına ve şampiyonluk hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Adalı, ligde lider konumda olamamalarında hakem kararlarının etkili olduğunu savundu. Adalı, "Beşiktaş bu futbolla hak ettiği yerde olacak ve liderlik koltuğuna oturacak. Beşiktaş, bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarların şampiyonluk beklentisine de değinen Adalı, tribünlerde yeniden birlikteliğin oluştuğunu belirterek güzel günlerin geleceğini söyledi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Hakem kararları üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na yönelik eleştirilerini de sürdüren Adalı, Beşiktaş'ın ayrıcalık değil adalet istediğini dile getirdi.

Adalı, "Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı" dedi.

Başkan Adalı, "Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz. Adalet olduğunda Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyoruz" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Genel kurulda kulübün mali durumuna ilişkin dikkat çeken rakamlar da paylaşıldı.

Beşiktaş'ın güncel toplam borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 TL olduğu açıklandı.

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, toplam yükümlülüklerin 23,5 milyar TL'den 27,5 milyar TL'ye yükseldiğini belirtti. Şentürk, finansal borçların ise 4,2 milyar TL'den 2,7 milyar TL'ye gerilediğini ifade etti.

Ticari borçların 3,7 milyar TL'den 8,3 milyar TL'ye yükseldiği belirtilirken, artışta yüksek bonservis bedellerinin etkili olduğu aktarıldı.

"BONERVİS YÜKÜMLÜLÜĞÜ 152 MİLYON EURO'YA ÇIKTI"

Beşiktaş'ın oyuncu sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerinde de önemli artış yaşandığı açıklandı.

Şentürk, son bir yılda kontrat yükümlülüğünün 67 milyon euro arttığını, bonservis yükümlülüğünün ise iki yıl içerisinde 33 milyon eurodan 152 milyon euroya yükseldiğini söyledi.

2026-2027 sezonunda maaş ve bonservis ödemeleri kapsamında yaklaşık 237 milyon euroluk bir yükümlülük bulunduğu belirtildi.

Kulübün nakit akışına ilişkin projeksiyonda ise yaklaşık 300 milyon euroluk nakit çıkışı öngörüldüğü, normal faaliyetlerden elde edilecek gelirin yaklaşık 200 milyon euro seviyesinde kalmasının beklendiği ve bu nedenle 106 milyon euroluk nakit açığı oluşabileceği ifade edildi.

ADALI: "BANKA BORÇLARINI 53 MİLYON DOLARA İNDİRDİK"

Serdal Adalı ise göreve geldikleri dönemden bu yana önemli miktarda ödeme yaptıklarını belirterek banka borçlarının azaltıldığını söyledi.

Adalı, banka borçlarının 53 milyon dolara indirildiğini ve yıllık faiz yükünün 50 milyon dolardan 5 milyon dolara düşürüldüğünü açıkladı.

Dikilitaş Projesi'nden 8,5 milyar TL gelir beklediklerini belirten Adalı, elde edilecek kaynağın bir bölümünün banka borçlarının kapatılmasında kullanılacağını söyledi.

ŞİŞLİ'YE ÖĞRENCİ YURDU PROJESİ

Beşiktaş Başkanı, Şişli'de öğrenci yurdu yapmayı planladıklarını da açıkladı.

Adalı ayrıca Dikilitaş Projesi'nden sağlanacak kaynakla yeni gayrimenkul yatırımları yapılmasının planlandığını, bu kaynakların ilerleyen dönemde kadro, altyapı ve tesisleşme için kullanılacağını ifade etti.

FORMA SPONSORLUĞU İÇİN AÇIKLAMA

Forma sponsorluğu konusunda da konuşan Adalı, sponsorluk anlaşmasının tarafı olan şirketin TMSF'ye devredildiğini belirtti.

Adalı, şirket yetkilileriyle görüşerek bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğine karar vereceklerini söyledi.

HÜRSER TEKİNOKTAY İHRAÇ EDİLDİ

Genel kurulda Hürser Tekinoktay hakkında da oylama yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Tekinoktay'ın Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ihraç edilmesine karar verildi.

PAZAR GÜNÜ SEÇİM VAR

Beşiktaş'ta gözler şimdi pazar günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul toplantısına çevrildi.

Mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimde siyah-beyazlı kulübün yeni dönem yönetimi için oy kullanılacak.