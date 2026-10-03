Zehra Güneş 7 bitirdi: Beşiktaş direnemedi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında VakıfBank ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zehra Güneş 7 bitirdi, Beşiktaş direnemedi.
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde son şampiyon VakıfBank, yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi.
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Maça hızlı giren VakıfBank, ilk seti rahatlıkla 25-16 aldı. İkinci seti de 25-18 önde tamamladı.
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3. sette Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında çok iyi başladı. Bu sette başabaş bir oyun ortaya koyan siyah beyazlı takım Merve Atlıer'in de gayretiyle 25-23 kazanmayı başardı.
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4. sette ise Beşiktaş 16-13 öndeyken Zehra Güneş sahneye çıktı. Zehra Güneş 7 bitirdi. Beşiktaş direnemedi.
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Zehra Güneş'in 7-0'lık servis turu sonunda VakıfBank 20 - 16 öne geçti. Bu üstünlüğünü koruyan sarı siyahlı takım seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.
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Karşılaşmanın en skorer ismi VakıfBank'ın Rus yıldızı Marina Markova oldu. Marina Markova maçı 26 sayıyla tamamladı.