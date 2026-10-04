Son dakika: Beşiktaş'ta başkanlık seçimi sonuçlandı!

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda tek aday olarak yarışan Serdal Adalı, 3 bin 925 üyenin oy kullandığı seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışı tek adayla gerçekleşti. Kullanılan oyların büyük bölümünü alan Serdal Adalı, bir dönem daha Beşiktaş Başkanlığı görevini üstlenerek güven tazeledi.

Toplam 3 bin 925 üyenin sandık başına gittiği kongrede oy sayımının ardından Adalı'nın yeniden başkan seçildiği kesinleşti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan kongrede mevcut başkan Serdal Adalı, bir kez daha başkanlığa seçildi.

Serdal Adalı'nın tek aday olarak girdiği Beşiktaş seçiminde 3925 oy kullanıldı.

SERDAL ADALI YENİDEN BEŞİKTAŞ BAŞKANI

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışı sona erdi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Serdal Adalı, kongre üyelerinin oylarıyla yeniden Beşiktaş Kulübü Başkanı seçildi.

Tek adaylı gerçekleştirilen seçimde oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Sandıkların açılmasının ardından oy sayımına geçilirken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Serdal Adalı'nın yeni dönemde de başkanlık görevini sürdüreceği kesinleşti.

SERDAL ADALI SEÇİME TEK ADAY OLARAK KATILDI

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı, başkanlık için tek adaydı.

Adalı, oyunu 4 numaralı sandıkta kullandı. Seçimin tamamlanmasının ardından yeniden başkan seçilen Adalı, böylece Beşiktaş'ta bir dönem daha görev yapma hakkı kazandı.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde asil üyeler olarak Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer aldı.

Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin'den oluştu.

OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Genel kurulda oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanma hakkına sahip oldu.

Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi ve sonuçların açıklanmasıyla Serdal Adalı'nın yeniden başkan seçildiği kesinleşti.

Genel kurulun divan başkanlığı görevini Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Avukat Özkan Burak Özmen üstlendi.

YENİ DÖNEMDE GÜNDEM YOĞUN

Seçimin ardından Serdal Adalı yönetiminin öncelikli gündeminde kulübün mali yapısının güçlendirilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması ve sportif başarının sürdürülebilir hale getirilmesi bulunuyor.

Dikilitaş projesi, sponsorluk çalışmaları, transfer politikası ve stadyum kapasitesinin artırılması yeni dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Beşiktaş yönetimi, Tüpraş Stadyumu'nun tribün kapasitesini kasım ayında 46 bine çıkarmayı hedefliyor.