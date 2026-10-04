Son dakika: Beşiktaş’ta oy verme işlemi bitti: sandıklar açılıyor

Beşiktaş Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla resmen sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda kurulan 20 sandıkta oyların sayımına geçildi.

İşte genel kuruldan ve oy sayım sürecinden en taze detaylar...

Siyah-beyazlı camianın merakla beklediği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Aidatını yatıran 39 bin 500 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede, sabahın erken saatlerinden itibaren hareketli anlar yaşandı. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy tasnif süreci resmen başladı.

SERDAL ADALI SEÇİME TEK ADAY OLARAK KATILDI

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, başkanlık seçimine tek aday olarak girdi.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin

SANDIĞA KAÇ KİŞİ GİTTİ?

Gelen ilk verilere göre, oy kullanma hakkı olan üyelerden toplam 3.925 kongre üyesi Sinan Erdem Spor Salonu’na gelerek kurulan 20 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte tasnif kurulu zarfları açarak oy sayım işlemine geçti.

GÖZLER DİVAN BAŞKANLIĞI'NDA

Seçimde tek aday olması sebebiyle heyecan, rekabetten ziyade sandıklardan çıkacak geçerli/geçersiz oy oranlarına ve camianın katılım reaksiyonuna kaymış durumda.

Sandık sandık çıkan ilk resmi sonuçlar Beşiktaş JK Divan Başkanlığı tarafından salondaki üyelere ve basın mensuplarına aktarılmaya devam ediyor.

OYLAR SAYILIYOR

Seçimde tek aday olması sebebiyle rekabetten ziyade yeni yönetim listesine verilecek geçerli oy oranları merak ediliyor. Sandık sandık çıkan ilk resmi sonuçlar Beşiktaş JK Divan Başkanlığı tarafından salonda duyurulmaya devam ediyor.

Serdal Adalı'nın tek aday olarak girdiği Beşiktaş seçiminde 3925 oy kullanıldı.

SANDIK SONUÇLARI

BEŞİKTAŞ'TA 2 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:

Kullanılan 151 oy

Serdal Adalı: 144 oy

3 oy geçersiz

4 oy boş

6 NUMARALI SANDIK SONUCU

Kullanılan 138 oy

Serdal Adalı: 137 oy

1 oy geçersiz

1 NUMARALI SANDIK SONUCU

Kullanılan oy 128

Serdal Adalı: 126 oy

Geçersiz oy 2

4 NUMARALI SANDIK

Kullanılan 156 oy

Serdal Adalı: 143

12 boş oy

1 oy geçersiz

5 NUMARALI SANDIK

Kullanılan oy 147

Serdal Adalı: 145

Boş oy 2

3 NUMARALI SANDIK

Kullanılan oy: 177

Serdal Adalı: 176 oy

Geçersiz oy: 1

SERDAL ADALI OYUNUNU KULLANDI

Beşiktaş'ta düzenlenen seçimli olağanüstü genel kurulda mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Tek adayın yer aldığı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılırken Adalı, 4 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere konuşan Adalı, "Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bundan sonraki süreçte inşallah Beşiktaş'a daha iyi hizmet etmek için çalışacağız. Camiaya layık olmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA ÖZKAN ARSEVEN'DEN SEÇİM SONRASI AÇIKLAMA

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, A Spor'a verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARSEVEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Seçimde 3 bini aşkın katılım olması sevindirici. Seçim atmosferi her zaman önemlidir. Yeni yönetimimizin Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş camiası birlik olduğu sürece her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahip."

"Oyuncu piyasasında birçok ismin farklı takımlara gitmesi nedeniyle transfer döneminde oyuncu bulma konusunda sıkıntı yaşadık. Ancak mevcut kadromuzda bulunan oyuncuların da oldukça kaliteli olduğunu düşünüyorum."