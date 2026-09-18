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Beşiktaş'ın yıldızına milli müjde

Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna katarak büyük ses getirdiği dünyaca ünlü golcü oyuncunun, sergilediği başarılı grafiğin ardından ülkesinin milli takımından davet aldığı açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın yıldızına milli müjde

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki yıldız forveti Dusan Vlahovic'e Sırbistan Milli Takımından davet geldi.

Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı kritik karşılaşmaların aday kadrosuna dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte sergilediği hücum performansıyla teknik heyetin takdirini kazanan golcü oyuncu, milli arayla birlikte ülkesi adına sahaya çıkacak.

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SIRBİSTAN'I ZORLU BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Aday kadroya seçilen Vlahovic'li Sırbistan Milli Takımı, turnuvada oldukça zorlu bir maç takvimine sahip.

Sırp golcünün milli mesaide çıkacağı zorlu karşılaşmaların programı şu şekilde duyuruldu:

24 Eylül: Yunanistan

27 Eylül: Hollanda

1 Ekim: Almanya

4 Ekim: Hollanda

Beşiktaş formasıyla gol yükünü sırtlayan yıldız oyuncu, bu zorlu maçlarda ülkesinin en büyük kozlarından biri olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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