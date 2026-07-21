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Halk TV Spor Beşiktaş'ın Salah transferinde ortalık karıştı: Araya giren kulüp belli oldu

Beşiktaş'ın Salah transferinde ortalık karıştı: Araya giren kulüp belli oldu

Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferini bitirmesi beklenirken, yaşanan gecikmenin nedeni ortaya çıktı. Araya giren kulüp belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın Salah transferinde ortalık karıştı: Araya giren kulüp belli oldu

Beşiktaş, günlerdir "Bitti, bitiyor" denilen Mohamed Salah transferine bir türlü noktayı koyamadı.

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Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mısırlı yıldız için prensipte anlaşıldığı belirtilmiş, ancak daha sonra menajerinin fiyat yükselttiği ileri sürülmüştü.
Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Salah'la yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdığı bildirilmişti.

SALAH İÇİN ARAYA GİREN KULÜP BELLİ OLDU

Ancak Salah için araya başka bir kulübün daha girdiği ileri sürüldü.
Fanatik'teki habere göre; yıldız oyuncuya Galatasaray'ın da talip olduğu öğrenildi.
Haberde Galatasaray'ın Mohamed Salah'ı transfer etmek için Beşiktaş ile son saatlerde rekabet etmeyi düşündüğü, hatta oyuncunun menajeri Rami Abbas'la da bir görüşme yapıldığı iddia edildi.
Bu girişim ortalığı karıştırırken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Mohamed Salah'la bizzat görüşmek için harekete geçtiği belirtildi.
34 yaşındaki Salah, 9 yıl formasını giydiği İngiliz devi Liverpool'dan geçen sezon bitince ayrılmıştı.
Beşiktaş'ın Salah'la yıllık 10+2 milyon euro karşılığında el sıkıştığı iddia ediliyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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