Beşiktaş Salah transferinde Ronaldo formülü uygulayacak

Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, transfer döneminin en etkili takımlarından birisi olarak dikkat çekti.

Dünya Kupası’nda etkili bir performans ortaya koyan Leandro Trossard’ı renklerine bağlayan Beşiktaş, Liverpool’dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ı transfer etmek istiyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Beşiktaş yönetiminin Mohamed Salah ile yüz yüze görüşme yapmak için yurt dışına çıktığı aktarıldı.

RONALDO FORMÜLÜ UYGULANACAK

Arap medyasında yer alan iddialara göre; Beşiktaş, Mohamed Salah transferini sonuçlandırabilmek adına dikkat çekici bir finansman modeli üzerinde duruyor.

Siyah-beyazlıların, Juventus'un 2018 yılında Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarken uyguladığı ve oyuncunun maaşının bir bölümünün kulübün büyük hissedar sponsorlarından biri tarafından karşılandığı modeli örnek aldığı öne sürüldü.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaş yönetiminin, Salah'ın dünya çapındaki popülaritesinin kulübe sadece sportif anlamda değil, ticari açıdan da önemli katkılar sağlayacağına inandığı belirtildi.

Mısırlı yıldızın transfer edilmesi halinde forma ve bilet satışlarının yanı sıra kulübün marka değerinin de ciddi şekilde artacağı değerlendiriliyor. Öte yandan Başkan Serdal Adalı'nın bu transfer sürecini yakından takip ettiği ve taraftarı heyecanlandıracak bu imzayı gerçekleştirebilmek için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduğu ifade edildi.