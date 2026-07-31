Beşiktaş'ın en büyük kazancını açıkladı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yenen Beşiktaş, adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ VURGUSU

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, takımın kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili, "Ben Orkun'a, Beşiktaşlı taraftarlar istiyorsa her maç öncesinde bir şey söyleyeyim. İlk maç öncesinde Orkun'dan ayak içiyle köşeye gol beklediğimi söyledim ve oldu. Maç öncesi yayınını izleyenler bilir; ceza sahası dışından olursa içinden de olur dedim. Penaltı kazanıldı ve golünü attı. Ceza sahası içinden bir şutu direkten döndü, diğeri direğin dibinden auta gitti." dedi.

Takımın liderinin Orkun Kökçü olduğunu aktaran Kahveci, "Orkun'un geçen sezon bıraktığı yerden üç golün ikisini atması çok önemli. Çünkü bu takımın lideri Orkun Kökçü." ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KAZANCI''

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel'in siyah-beyazlıların en büyük kazancı olduğunu ifade eden Nihat Kahveci'nin yorumları şu şekilde:

"Beşiktaş'ta bir kaleci var. İlk maçta da iyiydi. Karşı karşıya kaldığı pozisyonu kurtardı, maç o anda 1-1 olabilirdi. Eli iyi, ayağı iyi, libero gibi de oynuyor. Savunma arkasına atılan toplarda çıkıyor. Nerede duracağını biliyor ve oyunu iyi okuyor."

"Atak yönüne göre doğru tarafa hareket ediyor. Savunma arkasına atılan toplarda zamanında çıkıyor, ayağıyla ve kafasıyla iyi müdahaleler yapıyor. Ceza sahasına gelen topları da güvenli biçimde alıyor. Bir pozisyonda eliyle oyunu başlattı, Billing topu aldı ve şut çekti. Nübel, 180 dakika boyunca kusursuz oynadı."

"Nübel, Beşiktaş'ın en büyük kazancı oldu. Takımın gol yememesinin en büyük sebeplerinden biri. 180 dakikada verdiği mesaj, 'Bana güvenin' oldu. Nübel'i ben de tebrik ediyorum."