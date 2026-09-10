Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic savunması ortaya çıktı: TFF'ye gönderildi

Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ederken gözler PFDK'dan gelecek Dusan Vlahovic kararına çevrildi.

DUSAN VLAHOVIC KARARI BEKLENİYOR

2-1 galip geldikleri Fenerbahçe derbisinde Milan Skriniar ile kavga eden Dusan Vlahovic'in el hareketi olay oldu. Saha içerisinde hakemden bir yaptırım gelmez maç raporunda da olaya yer verilmedi. Ancak o anların yayıncı kuruluş tarafından ekranlara verilmesi üzerine Sırp futbolcu, PFDK'ya sevk edildi.

BEŞİKTAŞ VE OYUNCU SAVUNMASINI YAPTI

PFDK'nın yıldız futbolcu hakkında kararı beklenirken Beşiktaş ve oyuncu savunmasını yaptı. En Son Haber'in aktardığına göre; Beşiktaş savunmasında Milan Skriniar'ın ağır tahrikte bulunduğuna vurgu yaptı. Ayrıca yayıncı kuruluşun da taraflı davranarak Milan Skriniar'ın yaptıklarını göstermediği aktarıldı.

2-5 MAÇ CEZA İSTENİYOR

41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Dusan Vlahovic'in 2-5 maç arası ceza alma ihtimali bulunuyor. Ceza halinde Sırp futbolcu en iyi ihtimalle Erzurumspor ve Amedspor maçlarında olmayacak.