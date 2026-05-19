Beşiktaş'a yeni transfer: Gelir gelmez Milli takıma seçildi

Beşiktaş, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Merve Atlier ile sözleşme imzaladığını resmi kanallardan duyurdu.

Bir önceki sezonunu Aras Kargo formasıyla tamamlayan milli orta oyuncu, kariyerinin yeni dönemine Beşiktaş'ta start verecek. Kulübün açıklamasında "Merve Atlier'e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MİLLET LİGİ KADROSUNA SEÇİLDİ

Merve Atlier, yalnızca kulüp kariyeriyle değil milli takım performansıyla da gündemde olan bir isim. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takımımızın geniş kadrosuna dahil edilen Atlier, hem kulüp hem de milli forma sorumluluğunu eş zamanlı taşıyacak.

BEŞİKTAŞ'TAN ÖNEMLİ TAKVİYE

Sultanlar Ligi'nde her sezon iddialı bir çizgide olmayı hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transferlerini kararlı adımlarla sürdürüyor. Merve Atlier'in orta oyuncu pozisyonundaki katkısının takımın hücum organizasyonuna ve blok oyununa önemli bir güç katması bekleniyor.