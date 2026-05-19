Filenin Sultanları'na alındı takımıyla yolları ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit'ten yapılan açıklama şöyle: 2022/2023 yıllarından bu yana orta oyuncu pozisyonunda kulübümüzü temsil eden Sinead Jack-Kısal ile yollarımız ayrılmıştır. Sahadaki özverisi, azmi ve yıllar boyunca sürdürdüğü istikrarlı performansla Eczacıbaşı Dynavit’e 4 yıl boyunca kattıkları ve birlikte yaşadığımız 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu’ndaki emekleri için Sinead Jack-Kısal’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.