Filenin Sultanları'na alındı takımıyla yolları ayrıldı
Milletler Ligi için açıklanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alan milli oyuncu için kulübünden açıklama geldi ve yolların ayrıldığı duyuruldu.
Filenin Sultanları, yoğun geçecek yaz sezonunda birbirinden önemli maçlara çıkacak. Önce İtalya'da güçlü rakiplerinde özel turnuvada yer alacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha sonra da 2026 Milletler Ligi'nde mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz.
Kadroda yer alan oyunculardan Sinead Jack-Kısal'la ilgili kulübünden açıklama geldi ve yolların ayrıldığı duyuruldu.
Eczacıbaşı Dynavit'ten yapılan açıklama şöyle: 2022/2023 yıllarından bu yana orta oyuncu pozisyonunda kulübümüzü temsil eden Sinead Jack-Kısal ile yollarımız ayrılmıştır. Sahadaki özverisi, azmi ve yıllar boyunca sürdürdüğü istikrarlı performansla Eczacıbaşı Dynavit’e 4 yıl boyunca kattıkları ve birlikte yaşadığımız 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu’ndaki emekleri için Sinead Jack-Kısal’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Sinead Jack Kısal, Karayipler'de yer alan Trinidad ve Tobago'da 1993'de doğdu. 2016-18 yılları arasında Galatasaray'da forma giydi.
Galatasaray'da oynarken tanıştığı voleybolcu Murathan Kısal ile 2019'da evlendi. Türk vatandaşlığına geçen Kısal, pasaportunu da aldı. 1.90 boyunda ve 32 yaşındaki oyuncu, geçen yıl da Filenin Sultanları kadrosunda yer almıştı.