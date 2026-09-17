Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel için sevindirici bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı formayla sergilediği istikrarlı performansın karşılığını alan 29 yaşındaki kaleci, Almanya Milli Takımı'na davet edildi.

KLOPP'UN İLK KADROSUNDA YER ALDI

Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından Julian Nagelsmann ile yollarını ayıran Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü çalıştırıcı Jürgen Klopp'u getirmişti. Göreve başlamasının ardından açıkladığı ilk kadroda Nübel'e de yer veren Klopp, Beşiktaşlı kaleciye yeniden milli forma giyme fırsatı tanıdı.

Alexander Nübel, Almanya'nın Hollanda ve Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Nübel ilk 2 maçın kadrosunda yer aldı. Yıldız kaleci böylece 1 ay Siyah - Beyazlı formadan uzak kalmayacak.

NEUER'İN BOŞLUĞU DOLDURULUYOR

Manuel Neuer'in emekliliğinin ardından Almanya'nın file bekçiliği pozisyonu uzun süredir tartışma konusuydu. Klopp'un kaleci seçiminde Oliver Baumann, Marc-Andre ter Stegen ve Jonas Urbig gibi isimlerle birlikte Nübel'i de değerlendirdiği, Beşiktaş'taki düzenli performansının bu tercihte belirleyici olduğu biliniyor.

BAYERN'DEN BEŞİKTAŞ'A UZANAN YOLCULUK

Sezon başında Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer olan Nübel, siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla dikkat çekmişti. Alman kalecinin özellikle sezonun ilk bölümündeki istikrarlı görüntüsü, milli takımın radarına yeniden girmesinde etkili oldu. Nübel, geçtiğimiz yaz düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda da Almanya kadrosunda yer almış ve turnuvada 21 numaralı formayı giymişti.

ÜÇ KRİTİK MAÇ

Klopp'un teknik direktörlüğündeki ilk dönemde Almanya; Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.