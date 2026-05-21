Beşiktaş sonrası Lucescu gelişmesi

Beşiktaş'ta Lucescu iddiaları sonrası sıcak gelişme... Tecrübeli teknik adam PAOK ile yeni sezon planlamasına başlarken kulüp başkanıyla kritik bir zirve bekleniyor.

LUCESCU BEŞİKTAŞ'I DEĞİL PAOK'U MU SEÇECEK?

Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı tüm hızıyla sürerken Rumen teknik adam Razvan Lucescu'nun adı siyah-beyazlı kulüple sıkça anılmaya başlandı. Ancak Yunan spor medyasından gelen bilgiler bu senaryoyu şimdilik zayıflattı. SPORT24'ün haberine göre Lucescu ve ekibi, PAOK'ta yeni sezon hazırlıklarına çoktan başladı.

SAVVIDIS ZİRVESİ YOLDA

Razvan Lucescu'nun PAOK Başkanı Ivan Savvidis ile yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak kritik toplantıda kulübün gelecek sezon yapılanması masaya yatırılacak. Transfer ihtiyaçları ve kadro planlamasının ana gündem maddeleri oluşturacağı belirtilen görüşme, Lucescu'nun PAOK'taki geleceğini fiilen netleştirecek.

PAOK'UN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Görüşmenin arka planında iddialı bir hedef yatıyor. PAOK, yeni sezona daha güçlü ve rekabetçi bir kadroyla girerek Yunanistan'da yeniden şampiyonluk yarışının merkezine yerleşmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda Lucescu'nun teknik vizyonu ve transfer yönlendirmeleri belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞ ALTERNATİF ARAYIŞINI HIZLANDIRDI

Lucescu'nun PAOK'ta kalma sinyalleri vermesiyle, Beşiktaş yönetimi de teknik direktör arayışında alternatif isimlere odaklandı.