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Halk TV Spor Beşiktaş Midtjylland maçında kırmızı kart: Oyundan atıldı

Beşiktaş Midtjylland maçında kırmızı kart: Oyundan atıldı

Beşiktaş'a konuk olan Midtjylland'da Friday Etim, yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş Midtjylland maçında kırmızı kart: Oyundan atıldı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15. dakikasında kırmızı kart çıktı.

Konuk ekibin oyuncusu Friday Etim, Djalo'ya çok sert müdahalede bulundu.

Maçın hakemi pozisyonu sporcu sağlığını tehdit eden bir hareket olarak tespit etti ve kırmızı kartını gösterdi.

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YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Beşiktaş'ta üç yeni transfer, Midtjylland önünde ilk resmi maçlarına çıktı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, kaleci Alexander Nübel, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı'ya Danimarka takımı karşısında forma verdi.

Beşiktaş'ın diğer transferleri Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara ise yedek kulübesinde İtalyan teknik adamdan şans bekledi.

BEŞİKTAŞ, TARAFTARI İLE BULUŞTU

Beşiktaş, Midtjylland maçıyla yaklaşık 2,5 ay sonra evinde taraftarının önünde mücadele etti.

Süper Lig'in 33. haftasında son olarak 9 Mayıs'ta Trabzonspor ile evinde karşılaşan Beşiktaş, 75 gün sonra taraftarıyla buluştu.

SEZONUN İLK RESMİ MAÇINA YOĞUN İLGİ

Beşiktaş taraftarı, Midtjylland ile oynanan sezonun ilk resmi maçına büyük ilgi gösterdi.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada küçük boşluklar göze çarparken, takımlarını yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde oyunculara tezahüratlarla destekte bulundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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