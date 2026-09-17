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Beşiktaş Marsilya'yı ezdi geçti: UEFA Avrupa Ligi'ne farklı başladı

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Marsilya'yı 4-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş Marsilya'yı ezdi geçti: UEFA Avrupa Ligi'ne farklı başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Vaclav Cerny, 59. dakikada Amir Murillo ve 81. dakikada Ernest Poku kaydetti.

Marsilya'nın tek golünü 29. dakikada Keyliane Abdallah attı.

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BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI BAŞLANGIÇ

Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne farklı bir başlangıç yaptı ve 3 puanı kaptı.

Marsilya ise turnuvaya yenilgiyle başladı.

Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim deplasmanına çıkacak.

Marsilya ise sahasında Olympiakos'u konuk edecek.

VINCENZO ITALIANO'YA BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpik Marsilya maçının ısınma bölümünde teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destek verdi.

Her maç olduğu gibi takımıyla ısınma bölümünde yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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