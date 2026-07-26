Beşiktaş maçı öncesi Midtjylland'ı yıkan gelişme

UEFA 2. ön eleme turu rövanşında Midtjylland ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak mücadele öncesi Midtjylland'ı yıkan bir gelişme yaşandı.

Danimarka Ligi'nde Sonderjyske ile karşılaşan Midtjylland'da Victor Bak sakatlandı. Bak, ikinci yarıya çıkamadı.

"GÖRÜNTÜ İYİ DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından oyuncunun ardından konuşan Midtjylland teknik direktörü Mike Tullberg, "Victor Bak'ın durumunu henüz net olarak bilmiyoruz ancak görüntü iyi değil. Dönüşte detaylı değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

"PEK İÇ AÇICI GÖRÜNMÜYOR"

Durumun kötü olduğunu belirten Mike Tullberg, "Sezonun bu kadar başında ciddi sakatlıklar yaşıyoruz. Aral Şimşir'i sattık, Mikel Gogorza ve Junior Brumado sakat, Lee Han-beom da bugün forma giyemedi. Umarım kısa sürede döner. Victor'un durumu da pek iç açıcı görünmüyor. Önümüzdeki maçlarda elimizde nasıl bir kadro olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.