Barış Alper sahaya çıkınca herkes çok şaşırdı: Sanki Ümit Davala geri dönmüş!
A Milli Futbol Takımımızda Barış Alper Yılmaz'ın yeni imajı dikkat çekti. Milli futbolcunun saçlarını gören bazı taraftarlar Ümit Davala'ya benzetti.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız ile Avustralya kozlarını paylaşacak. BC Palace Stadyumu'ndaki mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz'ı görenler şaşkına döndü.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI
Turnuva öncesi imaj değişikliğine giden Barış Alper Yılmaz, saçlarını boyatıp yan tarafları kazıttığı haliyle sosyal medyada gündem oldu.
ÜMİT DAVALA'YA BENZETTİLER
Milli futbolcunun yeni imajını gören bazı futbolseverler Ümit Davala'nın 2002 Dünya Kupası'ndaki haline benzetti.
İLK 11'LER
Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi