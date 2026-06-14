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Halk TV Spor Barış Alper sahaya çıkınca herkes çok şaşırdı: Sanki Ümit Davala geri dönmüş!

Barış Alper sahaya çıkınca herkes çok şaşırdı: Sanki Ümit Davala geri dönmüş!

A Milli Futbol Takımımızda Barış Alper Yılmaz'ın yeni imajı dikkat çekti. Milli futbolcunun saçlarını gören bazı taraftarlar Ümit Davala'ya benzetti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Barış Alper sahaya çıkınca herkes çok şaşırdı: Sanki Ümit Davala geri dönmüş!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız ile Avustralya kozlarını paylaşacak. BC Palace Stadyumu'ndaki mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz'ı görenler şaşkına döndü.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Turnuva öncesi imaj değişikliğine giden Barış Alper Yılmaz, saçlarını boyatıp yan tarafları kazıttığı haliyle sosyal medyada gündem oldu.

ÜMİT DAVALA'YA BENZETTİLER

Milli futbolcunun yeni imajını gören bazı futbolseverler Ümit Davala'nın 2002 Dünya Kupası'ndaki haline benzetti.

Barış Alper sahaya çıkınca herkes çok şaşırdı: Sanki Ümit Davala geri dönmüş! - Resim : 1

İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Barış Alper Yılmaz Milli Takım
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