Barcelona'nın kararı Okan Buruk'u şaşırttı: Beklemiyorduk

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"BEKLEMİYORDUK"

Olmo tercihine şaşıran Okan Buruk, "Barcelona'nın artı ve eksilerini hesaplayarak planlarımızı yaptık. Hücumda neler yapacağımız çok önemli olacak. Barcelona, pozisyon veren bir takım. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Top bizdeyken sakin kalmamız gerekiyor. Olmo'nun santrfor oynamasını beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

"TOPA SAHİP OLMAYA ÇALIŞACAKLAR"

Deneyimli teknik adam devamında "Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus beklediğimiz opsiyondu. Daha çok topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık" sözlerini sarf etti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo.