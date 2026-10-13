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Halk TV Spor Barcelona maçına saatler kala Osimhen açıkladı

Barcelona maçına saatler kala Osimhen açıkladı

Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'da Victor Osimhen maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Barcelona maçına saatler kala Osimhen açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

"ŞU ANDA DÜNYANIN EN İYİSİ"

Kritik karşılaşma öncesi Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, “Barcelona’nın tarihin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum ve şu anda dünyanın en iyisi" dedi.

"HÜCUM BÖLGESİNDE BASKI KURMALISINIZ"

Ön tarafta baskı kurmaları gerektiğini vurgulayan yıldız golcü, “Bu kadar kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynuyorsanız, hem heyecanla hem de ciddiyetle oynamalı ve hücum bölgesinde baskı kurmalısınız" ifadelerini kullandı.

"BELLİ BİR DİRENÇ GÖSTERMEK GEREKİYOR"

Barcelona'nın top kontrolündeki üstünlüğünü hatırlatan Osimhen, “Topa çok fazla hakim oluyorlar, bu yüzden bu tür maçlarda belli bir direnç göstermek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Oldukça heyecanlı olduğunu belirten Osimhen, "Barcelona maçı zor olacak. Ama dürüst olmak gerekirse, takım arkadaşlarım gibi ben de bu karşılaşma için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

"BAŞIMIZ DİK BİR ŞEKİLDE AYRILACAĞIZ"

Maça hazır olduklarını aktaran Osimhen, "Hazırız; maçın sonucu ne olursa olsun, başımız dik bir şekilde bu maçtan ayrılacağız. Rams Park’ta Barcelona’ya karşı oynamak muhteşem olacak" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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