Balotelli yeni takımını açıkladı

Bir dönem ülkemizde de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Balotelli samimi itiraflarda bulundu.

Futbol dünyasının en renkli ve hep gündemde kalan isimlerinden Mario Balotelli, 2026 Dünya Kupası'ndaki tutumunu nihayet netleştirdi. İtalyan kökenli yıldız, ülkesinin turnuvada yer almaması nedeniyle gönlünü kökleriyle bağlı olduğu Gana Milli Takımı'na açtığını açıkça ifade etti.

"İTALYA YOK! O YÜZDEN TAKIMIM GANA"

Balotelli, açıklamasında yalnızca duygusal bir tercih yapmadığını, asıl olarak kimliğine sahip çıktığını gösterdi.

Yıldız futbolcu, "Dünya Kupası'nda İtalya yok, bu yüzden haliyle Gana'yı destekliyorum. Tabii ki Ganalıyım ve gurur duyuyorum" sözleriyle hem mevcut destek tercihini hem de etnik kökenine duyduğu gururu bir arada dile getirdi.

SEMENYO'YA ÖZEL ÖVGÜ

İtalyan yıldız, Gana kadrosundaki isimlerden özellikle birine dikkat çekti. Antoine Semenyo'nun oyun tarzını övgüyle karşılayan Balotelli, genç oyuncunun performansından büyük keyif aldığını belirtti. Premier Lig'de Bournemouth formasıyla son sezonlarda yükselişe geçen Semenyo, hem hızı hem de bitiricilik yeteneğiyle Avrupa'nın dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Balotelli'nin bu övgüsü, Semenyo'nun değerine uluslararası camiada bir kez daha dikkat çekti.

2010 KADROSUNA SAYGI

Balotelli, Gana futbol tarihindeki en güçlü dönemlerden birine de gönderme yaparak nostaljik bir değerlendirme sundu. 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselerek Afrika futboluna gurur yaşatan o nesli en iyi Gana takımı olarak nitelendirdi. Asamoah Gyan'ın penaltı kaçırışıyla hafızalara kazınan o turnuva, Gana futbol tarihinin en acı ama aynı zamanda en gururlu anlarından birini temsil ediyordu.

BALOTELLİ'NİN İLGİ ÇEKEN KARİYERİ

İtalya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden biri olan Balotelli, kariyeri boyunca hem sahada gösterdiği yetenekle hem de sahanın dışındaki çıkışlarıyla sürekli gündemde kaldı.

Manchester City ve AC Milan gibi büyük kulüplerde forma giyen yıldız oyuncu, futbol kariyerinin sonlarına doğru köklerine olan bağlılığını daha sık dile getirmeye başladı. Balotelli ülkemizde de Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymişti.