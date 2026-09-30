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Halk TV Spor Bahis listesinde yer alan Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten ilk açıklama

Bahis listesinde yer alan Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten ilk açıklama

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Bursaspor Başkanı Enes Çelik açıklama yaptı. Çelik, Bursaspor değerlerine gölge düşürecek bir eylemde bulunmadığını vurguladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bahis listesinde yer alan Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son 5 yılda bahis oynadığı gerekçesiyle 448 ismi PFDK'ya sevk etti. Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin yöneticilerinden oluşan listede Bursaspor Başkanı Enes Çelik de yer aldı.

"CAMİAMIZIN DEĞERLERİNE GÖLGE DÜŞÜRECEK HİÇBİR EYLEMDE BULUNMADIM"

Listenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Enes Çelik, Bursaspor'u zan altında bırakacak bir eylemde bulunmadığını vurguladı.

Enes Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Şahsıma ait olduğu iddia edilen hesap, eski ve kısa bir döneme aittir.

Bahsi geçen tarihlerde Bursaspor 3. Lig’deydi ve Bursaspor’un lig maçları dahi başlamamıştı.

Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim: Taraftarlarımız son derece müsterih olsun. Başkanlığım süresince Bursaspor Kulübü’nü ve büyük Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım.

Saygılarımla

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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