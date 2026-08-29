Aziz Yıldırım'ı çıldırtan olay: Lyon maçındaki skandal ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak ana tabloya yükselmeye hak kazandı.

AZİZ YILDIRIM MAÇ SONU ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın ardından sahada ortalık karışırken tribünlerde de tansiyon yükseldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın protokol tribününün üstündeki taraftarlara sinirli bir şekilde sitem etti.

ÜST TRİBÜNDEN AZİZ YILDIRIM'A DOĞRU ŞARAP DÖKTÜLER

O anlar sosyal medyada gündem olurken yaşananların perde arkasını Ertuğrul Özkök anlattı. Patronlar Dünyası'nda bir yazı kaleme alan Özkök, üst kısımda bulunan Lyonlu taraftarların maçın ardından Aziz Yıldırım ve etrafındakilere doğru şarap döktüğünü söyledi.

Özkök ayrıca şarap döken kişilerin maçı locadan seyrettiğini ve söz konusu locanın yıllık fiyatının 120 bin euro olduğunu belirtti.