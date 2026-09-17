Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı oyuncu için harekete geçti. Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk'un listesindeki yıldız isim için devreye girdiği ortaya çıktı.

Monaco forması giyen 22 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, Süper Lig'in iki büyük kulübünün transfer listesinde yer alıyor. Orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Camara'nın çok yönlü oyun yapısı, oyuncuya olan ilgiyi artırıyor.

İLK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Lamine Camara transferinde ezeli rakibinden önce davranarak Monaco'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcunun şartlarını öğrenmek ve transfer zemini oluşturmak amacıyla ilk teklifini iletmesi bekleniyor.

Fransız ekibinin oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin pazarlık sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

GALATASARAY DA TAKİPTE

Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Camara'nın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un listesinde de bulunduğu iddia ediliyor. Sarı-kırmızılıların da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ilk teklifi yaparak transfer yarışında avantaj sağlamayı hedeflediği öğrenildi.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Senegalli futbolcunun performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. İngiltere'den Nottingham Forest, Brighton ve Crystal Palace'ın da Camara'yı takip ettiği söylentiler arasında.

22 yaşındaki oyuncunun hem defansif hem de ofansif orta saha rollerinde görev yapabilmesi, transfer piyasasındaki değerini artıran faktörler arasında gösteriliyor.