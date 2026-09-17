Belçika basınından Le Soir'a konuşan Ledure, Lukaku'nun kariyerinde yeni bir sayfa açma kararının dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı görünebileceğini ancak futbolcunun tercihini oldukça mantıklı bulduğunu belirtti.

"İTALYA'DAKİ DÖNGÜSÜNÜ TAMAMLADI"

Lukaku'nun Inter, Roma ve Napoli formalarıyla İtalya'da uzun bir dönem geçirdiğini hatırlatan Ledure, yıldız oyuncunun artık farklı bir ortam aradığını ifade etti.

Ledure, "Artık orada oynamanın beraberinde getirdiği çalkantıları, bitmek bilmeyen yoğunluğu ve tartışma ortamını istemiyordu" sözleriyle Lukaku'nun İtalya'dan ayrılma kararının arkasındaki düşünceyi anlattı.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ YERİNE FENERBAHÇE TERCİHİ

Lukaku'nun 33 yaşında olduğunu vurgulayan deneyimli avukat, Belçikalı golcünün kariyerinin bu aşamasında İngiltere'ye dönmesinin de kendileri açısından en uygun seçenek olmadığını savundu.

Ledure'ye göre Lukaku, kariyerinin kalan bölümünü farklı bir plan doğrultusunda şekillendirmek istedi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'ye transfer, deneyimli forvet için yeni bir futbol ortamına geçiş anlamına geldi.