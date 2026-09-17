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Halk TV Spor Lukaku'nun avukatından Fenerbahçe transferiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Lukaku'nun avukatından Fenerbahçe transferiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'nun transfer süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Belçikalı golcünün avukatı Sebastien Ledure, 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekibi tercih etmesinin perde arkasına anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Lukaku'nun avukatından Fenerbahçe transferiyle ilgili dikkat çeken açıklama
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Belçika basınından Le Soir'a konuşan Ledure, Lukaku'nun kariyerinde yeni bir sayfa açma kararının dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı görünebileceğini ancak futbolcunun tercihini oldukça mantıklı bulduğunu belirtti.

"İTALYA'DAKİ DÖNGÜSÜNÜ TAMAMLADI"

Lukaku'nun Inter, Roma ve Napoli formalarıyla İtalya'da uzun bir dönem geçirdiğini hatırlatan Ledure, yıldız oyuncunun artık farklı bir ortam aradığını ifade etti.

Ledure, "Artık orada oynamanın beraberinde getirdiği çalkantıları, bitmek bilmeyen yoğunluğu ve tartışma ortamını istemiyordu" sözleriyle Lukaku'nun İtalya'dan ayrılma kararının arkasındaki düşünceyi anlattı.

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İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ YERİNE FENERBAHÇE TERCİHİ

Lukaku'nun 33 yaşında olduğunu vurgulayan deneyimli avukat, Belçikalı golcünün kariyerinin bu aşamasında İngiltere'ye dönmesinin de kendileri açısından en uygun seçenek olmadığını savundu.

Ledure'ye göre Lukaku, kariyerinin kalan bölümünü farklı bir plan doğrultusunda şekillendirmek istedi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'ye transfer, deneyimli forvet için yeni bir futbol ortamına geçiş anlamına geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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