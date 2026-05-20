Aziz Yıldırım seçim öncesi Ali Koç ve Sadettin Saran kararını açıkladı

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

"HER İKİ DÖNEMİ DE İBRA EDECEĞİZ"

Seçim öncesi ziyaretlerini sürdüren Aziz Yıldırım, üyelere bir konuşma yaptı. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerinin ibra edilmemesine yönelik iddialara yanıt veren Aziz Yıldırım, böyle bir şey yapmayacaklarını vurguladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe’ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek.

"CUMA GÜNÜ TANITACAĞIZ"

12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız.

"TAKVİYELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupasına gitmiyor.

"HOCA KONUSUNU HALA TARTIŞIYORUZ"

Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak.

"SANTRFOR KONUSU İÇİN TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız!