Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda ilk olarak Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimleri için ibra oylaması yapılacak. Ali Koç yönetiminin ibra edilmemesi halinde halinde Hakan Safi aday olamayacak.

Hakan Safi'yi bekleyen tehlike: Adaylığı riske girdi

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım’la Hakan Safi yarışacak.

İLK OLARAK İBRA OYLAMASI YAPILACAK

Kritik genel kurulda ilk olarak Ali Koç yönetiminin, 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki mali ve idari faaliyetleri üyelerin oyuna sunulacak.

ALİ KOÇ YÖNETİMİ İBRA EDİLMEZSE HAKAN SAFİ ADAY OLAMAYACAK

Ali Koç yönetiminin ibra edilmemesi halinde Hakan Safi’nin adaylığı da tehlikeye girecek. Fenerbahçe tüzüğünün genel kurulda ibra edilmeyen yönetimde hizmet eden başkan ve yöneticiler seçimde aday olamıyor.

Bu durumu fırsat bilen bazı genel kurul üyelerinin Hakan Safi’nin adaylığını önlemek adına ibra edilmemesi için çalışmalar başlattığı öne sürüldü.

Fenerbahçe tüzüğünün ilgili maddesi şu şekilde:

İstifa ederek ayrılmış olsalar dahi, Kulüp Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri görev sürelerinden sorumlu olup Genel Kurul’a hesap vermekle yükümlüdürler. Genel Kurul tarafından ibra edilmedikçe herhangi bir göreve seçilemezler.
