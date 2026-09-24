Aziz Yıldırım kararını verdi: Yeni planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım kararını verdi. Yıldırım pazar günü üyeler dikkat çeken planını madde madde açıklayacak.

Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesi yönetimin hazırladığı kapsamlı yatırım projeleri gündeme damga vurdu. Başkan Aziz Yıldırım'ın, kulübün hem sportif hem de ekonomik geleceğini şekillendirecek projeler için kongre üyelerinden yetki talep etmesi bekleniyor.

DAHA ÇOK GELİR

Sarı-lacivertli yönetim, tesisleşmeden eğitim yatırımlarına, stadyumdan gayrimenkul projelerine kadar geniş bir yelpazede planlama yapıyor. Amaç ise kulübün gelir kaynaklarını artırırken uzun vadeli mali istikrarı sağlamak.

Yönetimin genel kurulda sunacağı projelerin, Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıllardaki ekonomik yapılanmasında kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

CAN BARTU TESİSLERİ İÇİN GENİŞLEME PLANI

Projeler arasında Can Bartu Tesisleri'nin büyütülmesi de yer alıyor. Kulüp yönetiminin, tesislerin yanında bulunan Hazine arazisinin Fenerbahçe'ye kazandırılması için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Ayrıca Maltepe'deki futbol akademisinin kapasitesinin artırılması ve altyapı organizasyonunun daha modern hale getirilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

TARİHİ YAPI MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Yönetimin dikkat çeken projelerinden biri de Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi yapı için hazırlandı.

Söz konusu binanın, Fenerbahçe'nin köklü tarihini ve başarılarını yansıtacak kapsamlı bir müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. Bu projeyle kulübün kültürel mirasının daha güçlü şekilde gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

STADYUMDA 60 BİN HEDEFİ

Genel kurulun en önemli başlıklarından birini ise stadyum projesi oluşturacak.

Hazırlanan çalışma kapsamında mevcut stadın kapasitesinin yaklaşık 10 bin kişi artırılarak 60 bin seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede hem maç günü gelirlerinin yükselmesi hem de artan taraftar talebinin karşılanması planlanıyor.

120. YILA ÖZEL PİYANGO PROJESİ

Yönetimin üzerinde çalıştığı bir diğer ekonomik hamle ise Fenerbahçe'nin 120. kuruluş yılına özel piyango organizasyonu.

Gerekli izinlerin alınması halinde hayata geçirilmesi planlanan proje ile kulübe önemli bir finansal kaynak oluşturulması hedefleniyor.

EĞİTİM YATIRIMLARI DA GÜNDEMDE

Fenerbahçe, sportif projelerin yanı sıra eğitim alanındaki yatırımlarını da büyütmeyi planlıyor.

Fenerbahçe Üniversitesi'nin geleceğine yönelik Medicana Grubu ile görüşmeler sürerken, kulüp bünyesinde yeniden kolej yapılanmasının oluşturulması da değerlendiriliyor. Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri içerisinde eğitim amaçlı yeni bir yapının inşa edilmesi de projeler arasında yer alıyor.