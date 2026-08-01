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Halk TV Spor Aziz Yıldırım gördüklerinden rahatsız oldu: Hemen çağırıp izahat istedi

Aziz Yıldırım gördüklerinden rahatsız oldu: Hemen çağırıp izahat istedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yaptığı inceleme sonucunda eski yönetim döneminde menajerlere ödenen paralar ve birtakım transferlerdeki durumlardan rahatsız oldu. Yıldırım, eski yöneticileri çağırarak izahat istedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım gördüklerinden rahatsız oldu: Hemen çağırıp izahat istedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olağanüstü genel kurulun ardından mali duruma dair inceleme başlattı.

LOCA FİYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

İlk olarak Chobani Stadyumu'ndaki loca ücretlerini inceleten Aziz Yıldırım çıkan farklar sonrası fiyatlarda değişikliğe gitti.

Aziz Yıldırım gördüklerinden rahatsız oldu: Hemen çağırıp izahat istedi - Resim : 1

AZİZ YILDIRIM ESKİ YÖNETİCİLERDEN İZAHAT İSTEDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım şimdi de eski yönetim döneminde ödenen primler, menajer ücretleri ve transfer paralarını araştırmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan tablodan rahatsız olan Aziz Yıldırım bazı yöneticileri kulübe çağırıp izahat istedi.

Sercan Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sayın Aziz Yıldırım; divan öncesi birtakım araştırmalar yapıyor. Eski yönetim döneminde oyunculara prim verilirken belirli iş adamlarından destek alınmıştı. Aziz Yıldırım alınan paralarla verilen paralar arasındaki bazı şeylerden rahatsız oluyor ve Ertan Torunoğulları’nı çağırıyor.

Menajerlere ödenen paralar ve birtakım transferlerdeki durumlar için bir önceki yöneticiyi çağırıyor ve ondan izahat istiyor!

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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