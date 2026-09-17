Aynı günde kulübün hem voleybol hem futbol takımı ligden çekildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde spor camiası art arda gelen iki kötü haberle sarsıldı. Önce erkek futbol takımı, ardından da kadın voleybol takımı bu sezon mücadele etmeme kararı aldığını açıkladı. Kısa aralıklarla gelen bu iki gelişme, ilçenin spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

İLK ÇEKİLME KARARI FUTBOLDA

Siverek'i Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Siverek Belediyespor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Kulüp, yaşanan maddi imkansızlıklar nedeniyle bu sezon BAL müsabakalarına devam edemeyeceğini ve ligden çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

VOLEYBOL TAKIMI DA AYNI YOLU İZLEDİ

Futbol takımındaki gelişmenin ardından gözler Siverek'teki diğer temsilci kadın voleybol takımına çevrildi. Siverek Kadın Voleybol Takımı da sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayla bu sezon 2. Lig müsabakalarında yer almayacağını duyurdu.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Açıklamada takıma emek veren sporculara, teknik ekibe ve şehrin desteğine teşekkür edilirken, kadın voleybolunun Siverek'teki geleceği için çalışmaların süreceği vurgulandı. Duygusal veda mesajı sosyal medyada gündem oldu.