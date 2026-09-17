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Halk TV Spor Aynı günde kulübün hem voleybol hem futbol takımı ligden çekildi

Aynı günde kulübün hem voleybol hem futbol takımı ligden çekildi

Türk futbol tarihine geçecek olay: Aynı kulübün voleybol ve futbol takımı aynı günde ligden çekilme kararı aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aynı günde kulübün hem voleybol hem futbol takımı ligden çekildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde spor camiası art arda gelen iki kötü haberle sarsıldı. Önce erkek futbol takımı, ardından da kadın voleybol takımı bu sezon mücadele etmeme kararı aldığını açıkladı. Kısa aralıklarla gelen bu iki gelişme, ilçenin spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

İLK ÇEKİLME KARARI FUTBOLDA

Siverek'i Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Siverek Belediyespor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Kulüp, yaşanan maddi imkansızlıklar nedeniyle bu sezon BAL müsabakalarına devam edemeyeceğini ve ligden çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

Aynı günde kulübün hem voleybol hem futbol takımı ligden çekildi - Resim : 1

VOLEYBOL TAKIMI DA AYNI YOLU İZLEDİ

Futbol takımındaki gelişmenin ardından gözler Siverek'teki diğer temsilci kadın voleybol takımına çevrildi. Siverek Kadın Voleybol Takımı da sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayla bu sezon 2. Lig müsabakalarında yer almayacağını duyurdu.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Açıklamada takıma emek veren sporculara, teknik ekibe ve şehrin desteğine teşekkür edilirken, kadın voleybolunun Siverek'teki geleceği için çalışmaların süreceği vurgulandı. Duygusal veda mesajı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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