Aubameyang transferi resmen açıklandı

8 yıl aradan sonra İspanya La Liga'ya geri dönen Deportivo La Coruna, forvet hattını Pierre-Emerick Aubameyang ile güçlendirdi.

Marsilya'dan Gabonlu yıldızı renklerine bağlayan Deportivo, 37 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Deportivo, bu transfer için Fransız ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Marsilya formasıyla 41 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 14 gol atarken 10 da asist yaptı.

ÇORUM FK İLE ANILMIŞTI

Pierre-Emerick Aubameyang'ın adı bir süredir Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK ile anılmıştı.

Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Transfer komitemizin, yönetimimizin görüşmüş olduğu birçok isim var. Aubameyang da beğendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Şu an resmi bir imza atılmadı. Her futbolcuyla görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz isimler var. Olmayan transferler de var. Zaman içerisinde bütün transferlerimizi açıklayacağız." demişti.