Arsenal bu sezon 4 dakika oynayan futbolcuya talip oldu: Ocak ayını bekliyor

İspanya La Liga devi Real Madrid'de şans bulmakta zorlanan ve bu sezon sadece 4 dakika süre alabilen Endrick ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilyalı yıldız forveti takip etmeyi sürdürüyor.

ARSENAL OCAK AYINI BEKLİYOR

TEAMtalk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Endrick'i ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor.

Arsenal'in 20 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle temasını sürdürdüğü ve yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberin detaylarında oyuncunun temsilcilerinin, milli takım arasını fırsat bilerek Real Madrid yönetimiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede genç futbolcunun gelişim süreci değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde takım içerisindeki rolünün nasıl şekilleneceği de masaya yatırılacak.

Arsenal'in yanı sıra İngiltere'den birçok kulübün de Endrick için devrede olduğu öne sürüldü.

Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Aston Villa ve Fulham'ın Brezilyalı yıldızı yakından takip ettiği belirtilirken, söz konusu kulüplerin yaz transfer döneminde oyuncunun durumuyla ilgili girişimlerde bulunduğu aktarıldı.