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Arjantin çeyrek finale çıktığına sevinemedi

Dünya Kupası'nda tarihi bir geri dönüşe imza atarak Mısır'ı saf dışı bırakan ve çeyrek finale yükselen Arjantin'i sarsan haber geldi. Messi ve arkadaşları çeyrek finale çıktıklarına sevinemediler.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arjantin çeyrek finale çıktığına sevinemedi

FBI, Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) ABD'deki mali faaliyetleri hakkında yüz milyonlarca dolarlık kara para aklama ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle ön soruşturma başlattı. Soruşturma, Arjantin'in Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği günlerde gündeme gelerek futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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İddialara göre AFA'nın yurt dışı sponsorluk ve ticari anlaşmalarından elde edilen en az 260 milyon dolar ile bazı kaynaklara göre 300 milyon dolara yaklaşan gelir, ABD'deki çeşitli bankalar üzerinden dolaşıma sokuldu. Soruşturmanın merkezinde, bu ticari işlemleri yönettiği öne sürülen Florida merkezli TourProdEnter LLC şirketi bulunuyor. İncelenen banka ağı arasında Citibank, Bank of America, JPMorgan ve PNC Bank gibi büyük finans kuruluşları da yer alıyor.

ÖN İNCELEME BAŞLADI

Savcılar, milyonlarca doların kimlere aktarıldığını, bazı ödemelerin gerçek kişi ve şirketlere mi yoksa paravan yapılara mı gittiğini araştırıyor. ABD makamlarının, AFA Başkanı Claudio 'Chiqui' Tapia dönemindeki finansal işlemlerle ilgili tanık ifadeleri toplamaya başladığı belirtiliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir kişi hakkında resmi suçlama yöneltilmiş değil ve soruşturma ön inceleme aşamasında bulunuyor.
Bu gelişme, Arjantin futbolunda son aylarda yaşanan mali soruşturmaların devamı niteliğinde görülüyor. Aralık 2025'te de AFA merkezine ve çok sayıda kulübe, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları kapsamında baskınlar düzenlenmişti.
AFA cephesi ise iddialar karşısında temkinli bir açıklama yaparak, soruşturmanın başlatılmış olmasının suçluluk anlamına gelmediğini vurguladı. ABD Adalet Bakanlığı ile FBI'dan ise henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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