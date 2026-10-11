Arda Turan için flaş iddia: Maç bitti İstanbul'a uçtu

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük için adı öne çıkan Arda Turan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran genç teknik adamın İstanbul'a geldiği ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği öne sürüldü.

A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör arayışları sürerken gözler Arda Turan'a çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonunun milli takımın başına getirmek istediği iddia edilen 39 yaşındaki çalıştırıcının İstanbul'a geldiği ileri sürüldü. Arda Turan'ın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelebileceği belirtildi.

ARDA TURAN İSTANBUL'A MI GELDİ?

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından milli takımın teknik direktörlüğü için gündeme gelen Arda Turan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah gazetesinin haberine göre Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de cuma akşamı deplasmanda Veres'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Arda Turan'ın uçakla İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Haberde, genç teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği de öne sürüldü. İkilinin bir araya gelip gelmeyeceği ve görüşmenin içeriğiyle ilgili ise henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR PERFORMANSI

Eyüpspor'daki teknik direktörlük döneminin ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

Genç teknik adam, Shakhtar Donetsk ile çıktığı 61 karşılaşmada 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla maç başına 2,16 puan ortalaması yakaladı.

Arda Turan'ın Ukrayna'daki performansı, A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen adaylar arasında değerlendirilmesinde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile yaptığı sözleşmenin sezon sonunda sona erecek olması da milli takım iddiaları açısından dikkat çekiyor.

Genç teknik adamın geleceğiyle ilgili gelişmeler merak edilirken, İstanbul'a geldiği ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği yönündeki iddialar gündeme taşındı. Ancak Arda Turan'ın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.