Arda Turan bunu beklemiyordu: Shakhtar Donetsk'ten sürpriz mağlubiyet

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında Polessya'yı konuk etti.

Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, sahadan beklemediği bir sonuçla ayrıldı. Mücadeleyi Polessya 2-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada skoru belirleyen goller konuk ekipten geldi. Polessya, 31. dakikada Nazarenko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Shakhtar Donetsk, beraberlik için rakip kalede pozisyonlar üretse de aradığı golü bulamadı.

Mücadelenin 74. dakikasında Andrievsky'nin attığı gol ise Polessya'nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-0'lık Polessya galibiyetiyle sona erdi.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın ekibi, Ukrayna Premier Ligi'nde bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Ligdeki 4. maçında ilk kez sahadan puansız ayrılan Shakhtar Donetsk, 9 puanda kaldı. Polessya ise elde ettiği galibiyetle puanını 9'a yükselterek rakibine yetişti.

Shakhtar Donetsk, ligin 5. haftasında yeniden galibiyet arayacak. Arda Turan'ın öğrencileri, 5 Eylül Cumartesi günü lider Karpaty Lviv'e konuk olacak. Shakhtar Donetsk, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden zirve yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor.