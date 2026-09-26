Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Arda Güler'in tepkisi İspanya'yı salladı: Herkes Arda Güler’i konuşuyor!

Arda Güler'in tepkisi İspanya'yı salladı: Herkes Arda Güler’i konuşuyor!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup açılış maçında A Milli Futbol Takımımızın Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'ya 1-0 mağup olduğu karşılaşmanın ardından İspanya'da kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler'in tepkisi İspanya'yı salladı: Herkes Arda Güler’i konuşuyor!

A Millilerimizin Uluslar Ligi'nde Fransa'yı Kocaeli'nde ağırladığı müsabakada Fransızlar, Mbappe'nin sakatlığı yüzünden alınan galibiyete sevinemedi. Dünya yıldızı Kylian Mbappe, horozları öne geçiren golü kaydettikten bir süre sonra kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi.

Mücadelede Fransa'nın tek golünü kaydeden ancak sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Kylian Mbappe'nin o anlarında, milli yıldızımız Arda Güler'in kameralara yansıyan görüntüleri İspanyol basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Milli maçın ardından hemen kadrodan çıkardı: Dünyası yıkıldıMilli maçın ardından hemen kadrodan çıkardı: Dünyası yıkıldı

ARDA GÜLER'İN TEPKİSİ CANLI YAYINDA YAKALANDI

Karşılaşmanın 54. dakikasında takımını öne geçiren Kylian Mbappe, golden hemen sonra dizinde hissettiği ağrı nedeniyle kendini yere bıraktı.

Arda Güler'in tepkisi İspanya'yı salladı: Herkes Arda Güler’i konuşuyor! - Resim : 2

Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız süper starın sakatlandığı o kritik dakikalarda, Real Madrid'den takım arkadaşı olan Arda Güler'in sergilediği tepki ve yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Arda Güler'in tepkisi İspanya'yı salladı: Herkes Arda Güler’i konuşuyor! - Resim : 3

İspanya'nın dev spor gazetesi AS, Arda Güler'in saha içindeki o gergin ve endişeli anlarını manşetine taşıyarak Real Madrid dünyasında yaşanan büyük panik dalgasına dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Fransa Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro