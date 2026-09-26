Arda Güler'in tepkisi İspanya'yı salladı: Herkes Arda Güler’i konuşuyor!

A Millilerimizin Uluslar Ligi'nde Fransa'yı Kocaeli'nde ağırladığı müsabakada Fransızlar, Mbappe'nin sakatlığı yüzünden alınan galibiyete sevinemedi. Dünya yıldızı Kylian Mbappe, horozları öne geçiren golü kaydettikten bir süre sonra kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi.

Mücadelede Fransa'nın tek golünü kaydeden ancak sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Kylian Mbappe'nin o anlarında, milli yıldızımız Arda Güler'in kameralara yansıyan görüntüleri İspanyol basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

ARDA GÜLER'İN TEPKİSİ CANLI YAYINDA YAKALANDI

Karşılaşmanın 54. dakikasında takımını öne geçiren Kylian Mbappe, golden hemen sonra dizinde hissettiği ağrı nedeniyle kendini yere bıraktı.

Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız süper starın sakatlandığı o kritik dakikalarda, Real Madrid'den takım arkadaşı olan Arda Güler'in sergilediği tepki ve yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

İspanya'nın dev spor gazetesi AS, Arda Güler'in saha içindeki o gergin ve endişeli anlarını manşetine taşıyarak Real Madrid dünyasında yaşanan büyük panik dalgasına dikkat çekti.