Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milli maçın ardından hemen kadrodan çıkardı: Dünyası yıkıldı

Milli maçın ardından hemen kadrodan çıkardı: Dünyası yıkıldı

Türkiye - Fransa maçının ardından beklenen haber geldi. Yıldız futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli maçın ardından hemen kadrodan çıkardı: Dünyası yıkıldı

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında millilerimiz ile Fransa karşı karşıya geldi. Kocaeli'nde oynanan mücadelede Fransızlar sahadan tek golle galip ayrıldı.

MBAPPE GOLÜNÜ ATAR ATMAZ SAKATLANDI

Fransa'ya galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Ancak Fransız yıldız golün hemen ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli maçın ardından hemen kadrodan çıkardı: Dünyası yıkıldı - Resim : 1

"AYRILMAK ZORUNDA KALACAK"

Mücadelenin ardından Mbappe'nin durumuyla ilgili konuşan Fransa teknik direktörü Zinedine Zidane, "Kazandık, zor bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Kylian Mbappe sakatlandı dizinden, ayrılmak zorunda kalacak" dedi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Fransa Futbol Federasyonu'dan da oyuncuya dair beklenen açıklama geldi. Fransızlar, Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Fransa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro