Milli maçın ardından hemen kadrodan çıkardı: Dünyası yıkıldı

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında millilerimiz ile Fransa karşı karşıya geldi. Kocaeli'nde oynanan mücadelede Fransızlar sahadan tek golle galip ayrıldı.

MBAPPE GOLÜNÜ ATAR ATMAZ SAKATLANDI

Fransa'ya galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Ancak Fransız yıldız golün hemen ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

"AYRILMAK ZORUNDA KALACAK"

Mücadelenin ardından Mbappe'nin durumuyla ilgili konuşan Fransa teknik direktörü Zinedine Zidane, "Kazandık, zor bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Kylian Mbappe sakatlandı dizinden, ayrılmak zorunda kalacak" dedi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Fransa Futbol Federasyonu'dan da oyuncuya dair beklenen açıklama geldi. Fransızlar, Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.