Arda Güler yüzünden Mourinho ortalığı birbirine kattı

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında sahasında Villarreal'i 1-0 mağlup eden Real Madrid'de karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri Arda Güler'in maruz kaldığı faul oldu. Milli futbolcuya yapılan sert müdahale sonrası kulübeden gelen tepki dikkat çekti.

MOURINHO'NUN ARDA GÜLER İSYANI

Mücadelenin kritik anlarından birinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Arda Güler acı içinde kalırken, pozisyon sonrası saha kenarında tansiyon yükseldi. Karşılaşmayı takip eden futbolseverlerin yanı sıra tribünlerdeki taraftarlar da hakem kararlarına tepki gösterdi.

MOURINHO ÇILGINA DÖNDÜ

Pozisyonun ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun hakeme yönelik itirazları kameralara yansıdı. Portekizli çalıştırıcının, yönetimin iki takım için de aynı standartta karar vermesi gerektiğini vurgulayarak hakeme tepki gösterdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA YIKILDI

Karşılaşma sırasında yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok futbolsever ve Real Madrid taraftarı hakem performansını eleştiren paylaşımlar yaptı. Özellikle Arda Güler'e yapılan müdahalenin yeterince değerlendirilmediğini savunan taraftarlar, pozisyonla ilgili görüşlerini dile getirdi.

REAL MADRID KAZANDI

Tartışmalı anların yaşandığı mücadelede Real Madrid, Villarreal karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak hanesine üç puan yazdırmayı başardı. Ancak maçın ardından skor kadar Arda Güler'e yapılan faul ve buna verilen tepkiler de konuşulan konular arasında yer aldı.