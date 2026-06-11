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Arda Güler için 115 milyon euroluk dev teklif

Xabi Alonso'nun başına geçtiği Chelsea, Arda Güler'i istiyor. İngiliz kulübü, 115 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler için 115 milyon euroluk dev teklif

Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

CHELSEA TALİP OLDU

Caughtoffside'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde İngiliz kulübünün başına geçen Xabi Alonso'nun oyuncuyu özel olarak istediği ifade edildi.

Arda Güler için 115 milyon euroluk dev teklif - Resim : 1

115 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Kısa süre içerisinde resmi teklifini iletmesi beklenen Chelsea, 115 milyon euro bonservis bedeli önerecek. Teklifin reddedilmesi halinde bonservis bedeli revize edilecek.

SEZON BAŞI BERABER ÇALIŞTILAR

Xabi Alonso ve Arda Güler sezon başında Real Madrid'de beraber çalıştı. Güler, İspanyol teknik adamın vazgeçilmezleri arasına girdi.

51 MAÇTA 20 SKOR KATKISI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 255 dakika sahada kaldı. Güler, 6 gol ve 14 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid
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